Tra laboratori di orticoltura innovativi, giardinaggio urbano, fotografia, arte e letture gli Orti Fioriti invitano i cittadini a riscoprire la natura in città

Gli Orti Fioriti di CityLife, 3000 mq di orti urbani nel cuore del parco pubblico di CityLife, sono tornati ad animarsi con una serie di appuntamenti da non perdere e nuove coltivazioni da scoprire. I girasoli saranno i protagonisti indiscussi dell’estate e coloreranno il vivaio insieme ad una collezione di peperoncini piccanti provenienti da tutto il mondo, mentre il frutteto vedrà iniziare la sua produzione. Le attività si svolgeranno ogni sabato, fino al 16 ottobre, dalle 10:30 alle 12:30 per un massimo di 20 persone per ogni appuntamento. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione via mail, da comunicare entro il giovedì precedente la data interessata, all’indirizzo [email protected]



Il calendario

A seguire il calendario previsto: 29 maggio: “L’orto in città: produrre il cibo a metro zero”, con la Cooperativa del Sole; 5 giugno: “La macrofotografia in botanica”, a cura del fotografo Gianluca Fabrizio; 12 e 19 giugno: “Favole nell’orto”, a cura di Maria Carmela Marcoli, con la dottoressa Aurora Mastroleo, psicoterapeuta dell’età evolutiva; 26 giugno: “Orticoltura urbana: tra tradizione e prospettive future”, con la Cooperativa del Sole e Agricooltur; 4 settembre: “L’autunno una seconda primavera: le fioriture e le coltivazioni autunnali”, con la Cooperativa del Sole; 11 settembre: “L’interpretazione artistica della natura”, con Chiara Trinchieri, visual designer e illustratrice botanica; 18 settembre: Orti Fioriti in trasferta ad Orticola presso i Giardini Pubblici Indro Montanelli; 25 settembre: “I Peperoncini: protagonisti dell’orto “autunnale”. Specie autoctone e specie esotiche”, con la Cooperativa del Sole; 2 e 9 ottobre: “Fiabe nell’orto”, a cura di Maria Carmela Marcoli, con la dott.ssa Aurora Mastroleo, psicoterapeuta dell’età evolutiva

15- 16-17 ottobre: laboratori con Flora et Decora.



Laboratori di giardinaggio urbano a cura della cooperativa del sole

Il 29 maggio, 4 e 25 settembre la Cooperativa del Sole organizzerà alcuni laboratori sul giardinaggio e la cura dell’orto per offrire spunti e suggerimenti su come creare, mantenere e arricchire il proprio angolo verde in città in tutte le stagioni.



L’orto del futuro, una novità targata agricooltur

L’innovazione guiderà l’iniziativa del 26 giugno, dove la start up Agricooltur® presenterà un nuovo modello di orticoltura sostenibile e di consumo grazie ad un progetto inedito, in collaborazione con CityLife, che prevede l’installazione permanente negli Orti Fioriti di Plant 240, una serra aeroponica 16x8 metri e Hortus, un modulo container polivalente che avrà la funzione di Infopoint e Store, per la vendita al pubblico di prodotti orticoli a “centimetro zero”, minimizzando trasporti ed emissioni. L’aeroponica è un metodo di coltivazione fuori suolo innovativo e sostenibile che consiste nella nebulizzazione di acqua e sostanze nutritive direttamente sulle radici delle piante, consentendo un risparmio di acqua e di fertilizzanti del 98% rispetto alle coltivazioni tradizionali. Plant 240 è una serra altamente tecnologica, che ricrea l’ambiente ideale per la crescita dei prodotti: appositi filtri permettono di purificare dagli elementi inquinanti l’aria in entrata e restituire aria ossigenata all’esterno, rendendo la serra un vero e proprio polmone verde per l’ambiente; il controllo costante dei parametri ambientali (temperatura, umidità) crea le condizioni ottimali per lo sviluppo delle piante e permette una coltivazione senza trattamenti.



Favole e fiabe per tutta la famiglia

Il 12 e 19 giugno, 2 e 9 ottobre gli Orti accoglieranno un ciclo di appuntamenti per bambini e famiglie nell’ambito del progetto “Favole nell’orto”, curato da Maria Carmela Marcoli con la dottoressa Aurora Mastroleo, psicoterapeuta dell’età evolutiva. Un’occasione per socializzare e valorizzare il patrimonio umano, urbanistico, naturalistico, editoriale attraverso la lettura e l’interazione, con l’obiettivo di contrastare il rischio di isolamento sociale dei nuclei familiari e l’insorgenza di comportamenti legati alla difficoltà di gestione di emozioni quali la paura e la rabbia. Per partecipare a questa attività è necessaria la registrazione, da comunicare all’indirizzo dedicato [email protected]



Fotografia e pittura open air

Sabato 5 giugno, una chiacchierata con il fotografo Gianluca Fabrizio condurrà i più curiosi alla scoperta del “macro”, un obiettivo specialistico in grado di riprendere accuratamente i particolari e dettagli di qualsiasi soggetto della fotografia botanica e non solo. Tecnica, creatività e consigli d'uso accompagneranno le successive prove pratiche sul campo. L’arte sarà invece la protagonista dell’incontro dell’11 settembre. In compagnia di Chiara Trinchieri, visual designer e illustratrice botanica, ci si potrà applicare nella rappresentazione di un frutto raccolto dagli alberi dell’orto scegliendo tra matite colorate e acquarelli.



Appuntamenti in mostra

Il 18 settembre gli Orti Fioriti si trasferiranno con uno stand dedicato ad Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi riprogrammata nell’ “Edizione Autunnale” ai Giardini Pubblici di via Palestro. Dal 15 al 17 ottobre, invece, si terranno alcuni incontri sull’arte del florovivaismo promossi da Flora et Decora, in occasione della 12esima edizione della mostra dedicata al mondo del florovivaismo e dell’arredo outdoor che quest’anno si terrà proprio a CityLife. L’Info Point degli Orti Fioriti sarà attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:00 per accogliere il pubblico, fornire informazioni e organizzare su richiesta visite guidate per gruppi, attività ricreative e didattiche per famiglie e bambini.