Un capo d'abbigliamento comodo, caldo e che aiuta l’ambiente. È il progetto che ha convinto la giuria della competizione organizzata in collaborazione con l’Accademia del lusso di Roma

I jeans sono un evergreen della moda, ma in inverno sono freddi, le magliette intime, dette “della salute”, sono calde, ma esteticamente brutte. Entrambi i capi hanno in comune il fatto di impiegare un secolo o anche oltre per decomporsi. Perché, dunque, invece di gettarli via, non fonderli in un capo caldo, trendy e sostenibile? Questa l’idea alla base del progetto di Carlos Miguel Commettant Arrieta, classe ’87, peruviano di nascita, ma romano di adozione, tra i finalisti dell’edizione 2021 di #roadtogreen, il contest ideato da Barbara Molinario e organizzato da Road to green 2020, in collaborazione con l’Accademia del lusso di Roma, che si è aggiudicato il favore dei giurati. Carlos Miguel ha creato un poncho patchwork con delle frange, in jeans di vari colori nella parte esterna, ma caldo, grazie alle magliette intime cucite nella parte interna. La premiazione si è tenuta a Roma, presso l’hotel Trust Ever.



Il contest per creativi

Da anni, #roadtogreen chiama all’azione i creativi green, invitandoli a produrre opere inedite che possano garantire un futuro più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. Al progetto migliore viene dato un voucher per un corso presso la prestigiosa Accademia del Lusso di Roma, per perfezionare la tecnica e continuare a crescere. A questo, ogni anno si aggiungono delle menzioni e riconoscimenti speciali, assegnati dai partner del progetto, che cambiano e aumentano di anno in anno. Sin dalla sua prima edizione, il contest ha avuto il merito di mettere in contatto talentuosi creativi con aziende e agenzie potenzialmente interessate al loro lavoro, permettendo loro di avviare la carriera dei propri sogni. Una preziosa vetrina di visibilità e promozione.



“Non è stato facile scegliere un solo progetto, ma questo poncho ci aveva già colpito quando Carlos Miguel aveva inviato la sua candidatura, e vederlo dal vivo ci ha convinti ancora di più - commenta Barbara Molinario, Presidente di Road to green 2020 e ideatrice del progetto - . Spero che questo riconoscimento possa essere il primo di una lunga serie e che possa avere una carriera strepitosa nel mondo della moda sostenibile, perché abbiamo bisogno di menti creative e green come la sua. Auguro a lui, agli altri che hanno ottenuto le menzioni speciali e a tutti i finalisti che la visibilità ottenuta con la nostra iniziativa possa aprire loro delle porte e portare loro fortuna”.



“Carlos Miguel ha presentato un progetto davvero interessante e averlo come studente per noi sarà davvero un grande piacere - aggiunge Laura Gramigna, Direttrice dell’Accademia del Lusso di Roma - . È un innovatore, ha gusto estetico e voglia di creare qualcosa di nuovo che possa fare la differenza. Il tutto con un occhio rivolto all'ambiente. Ha tutte le carte in regola per diventare un designer o uno stilista professionista e ci piacerebbe sostenerlo nel suo percorso, aiutandolo a sviluppare le sue capacità e le sue potenzialità”.