Al primo posto tra i metodi più parsimoniosi, sotto il profilo energetico, la frittura in pentola: bastano 3 minuti di cottura e un consumo di 30 watt/ora

Quanto può incidere una cottura rispetto a un’altra sulla bolletta? A scattare la fotografia sui consumi energetici delle differenti metodologie di cottura è l’Osservatorio sugli sprechi energetici di NeN, prima startup EnerTech in Italia, in collaborazione con Chef in Camicia.



Il confronto

L’analisi prende in considerazione diverse preparazioni come frittura, bollitura, cottura in padella, pentola a pressione, microonde, forno, sottovuoto e griglia elettrica (per la cottura con padella o pentola è stato considerata il piano cottura con piastra a induzione) e come alimento la patata. La classifica emersa dall’analisi delle diverse preparazioni vede al primo posto la frittura in pentola: con soli 3 minuti di cottura e un consumo di 30 watt/ora risulta essere il metodo che permette il minor dispendio di energia; ma basta utilizzare la friggitrice ad aria per vedere balzare i consumi a 233 watt/ora per 10 minuti di cottura.



Pentola a pressione

Una buona soluzione è la pentola a pressione, che permette una cottura veloce e salutare mantenendo allo stesso tempo un consumo contenuto di energia. Per cuocere la patata, infatti, bastano 15 minuti e soli 150 watt/ora di consumo energetico. A metà classifica segue il microonde. In questo caso, anche se la potenza utilizzata dal l'elettrodomestico è più elevata (1000 watt), il tempo ridotto di cottura, solo 10 minuti, permette un certo risparmio in termini di consumi, con 167 watt/ora.