Con questo progetto, interamente italiano, anche la subacquea diventa 4.0. L’app permette di conoscere e localizzare le migliori location per esplorare i fondali marini

Arriva Scubadvisor, la prima app al mondo interamente dedicata agli appassionati di immersioni, frutto dell’idea di due giovani italiani che hanno deciso di portare la rivoluzione digitale anche nel mondo sottomarino.



Cosa fa

La app permette di conoscere e localizzare le migliori location per esplorare i fondali marini più belli del mondo, di prenotare la propria immersione nel centro diving preferito, o scoprirne di nuovi, di leggerne descrizioni, prezzi e posizione sulla mappa per programmare le proprie uscite da soli o con gli amici. Ma non è tutto. Scubadvisor dà la possibilità di geolocalizzarsi prima o dopo l’immersione per segnalare a familiari e amici la propria posizione, ma anche postare le foto delle proprie esplorazioni subacquee per condividerle con le migliaia di appassionati e contribuire a mappare i più bei fondali del mondo, sfruttando un esclusivo filtro capace di mostrare i fondali in tutto il loro reale splendore.



Una piattaforma per tutti

Per lo sviluppo di Scubadvisor, app completamente gratuita e disponibile sia per iOS che per Android, sono stati necessari oltre due anni di lavoro, che hanno permesso ai due fondatori di perfezionarne la tecnologia e renderla facilmente accessibile a chiunque. Il team di sviluppo ha lavorato, in particolare, in maniera accurata sul sistema gestionale messo a disposizione degli operatori. Diver, privati, diving center, negozi di abbigliamento e attrezzature sportive, infatti, con Scubadvisor, hanno a disposizione gratuitamente un’unica piattaforma internet e mobile per la gestione di tutte le attività: tra le altre cose, possono ricevere i pagamenti direttamente sul loro conto; la app tiene traccia dei clienti e permette di avere sottomano tutte le prenotazioni. Oltre a ciò, è possibile inserire la propria posizione sulla mappa, unitamente a foto, video e descrizione dei servizi offerti, così da essere trovati facilmente attraverso ogni genere di ricerca.



Diving center

Dal canto suo l’utente, accedendo a Scubadvisor, può informarsi sui diving center visualizzandoli sulla mappa e confrontando descrizioni, servizi, foto e prezzi. Una volta scelto quello che preferisce verifica la disponibilità, invia la richiesta, paga un acconto (sostanzialmente come accade per gli alberghi e i ristoranti con Booking o Tripadvisor). Inoltre, Scubadvisor mette a disposizione degli utenti un servizio di assistenza con numero di emergenza e localizzazione tramite coordinate e permette, al tempo stesso, di condividere i dettagli delle proprie immersioni più belle.



Dove sono

Sulla app sono già presenti un centinaio di diving center, prevalentemente in Italia, Grecia, Croazia, Spagna e Portogallo che, per entrare nel network di Scubadvisor, non devono sostenere nessuna quota o fee d’ingresso. L’obiettivo, secondo i fondatori, è di ampliare notevolmente il numero degli iscritti italiani e stranieri entro il prossimo anno. Il sistema di prenotazione consente di gestire le prenotazioni in undici valute diverse.



“Nonostante le centinaia di migliaia di appassionati, quello della subacquea è un mondo ancora poco strutturato ed evoluto dal punto di vista tecnologico, spiegano Marco Prandi e Alessandro d’Antonio, creatori di Scubadvisor “Abbiamo capito che c’era bisogno di una piattaforma digitale che consentisse agli appassionati di avere a disposizione un unico sistema attraverso cui informarsi, prenotare e condividere le proprie esperienze. Il tutto in maniera semplice, pratica e sicura”.