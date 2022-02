Un programma biennale coinvolgerà cittadini e i bambini delle scuole primarie. Il progetto consiste nella ricerca e mappatura delle aree più funzionali per la piantumazione di 1.000 alberi

L’associazione ambientalista Selva Urbana e la Woolrich Outdoor Foundation, fondazione che tutela e preserva il territorio urbano, uniscono le forze per riforestare le città metropolitana di Milano e diffondere la cultura dell’ambientalismo e dell’ecologia tra i più giovani. Entrambe le realtà fanno parte della rete 1% for the Planet, movimento globale in grado di connettere organizzazioni profit e no profit con l’obiettivo di fronteggiare le questioni più urgenti che il nostro pianeta sta affrontando.

Piantumare 1000 alberi

Selva Urbana e Woolrich Outdoor Foundation hanno scelto di collaborare nel biennio 2021/2022 per la realizzazione del progetto «Release your wilderness», che consiste nella ricerca e mappatura delle aree più funzionali per la piantumazione di 1.000 alberi nell'area metropolitana di Milano. Il progetto ha anche l’obiettivo di sensibilizzare i bambini ad un futuro diverso grazie al supporto del partner specializzato nel campo dell’educazione Fondazione Mission Bambini, che lavora dal 2019 con Selva Urbana alla ricerca di soluzioni innovative per trasformare la didattica in uno strumento in grado di formare un pensiero ecologico strutturato, e di creare un documento scientifico che provi, in modo tangibile, il valore degli alberi e delle attività delle associazioni ambientaliste e dell’effetto che a lungo termine le foreste hanno sulle zone densamente urbanizzate e colpite da forti fenomeni di inquinamento atmosferico. Il progetto prevede anche tour esplorativi e workshop dedicati ai bambini, ai membri della Woolrich Outdoor Foundation e ai cittadini delle zone interessate dalla forestazione al fine di creare un processo di progettazione partecipata/circolare insieme alle amministrazioni pubbliche.