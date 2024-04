Per i vigili del Fuoco del National Renewable Energy Laboratory i dati degli ultimi anni mostrano un trend allarmante di infortuni e morti a causa di caricabatterie guasti, sovraccarichi o batterie non certificate

Il National Renewable Energy Laboratory (NREL), che ha sede a Golden in Colorado ed è un centro di ricerca e sviluppo finanziato dal governo federale per la ricerca di soluzioni energetiche sostenibili, tra cui rinnovabili ed efficienza energetica, ha recentemente annunciato il divieto di ingresso di biciclette, scooter o monopattini elettrici in aree al chiuso per motivi di sicurezza. Difficile pensare che al NREL, che ha un budget di quasi 800 milioni di dollari e uno staff di oltre 2.600 persone, ci siano dei detrattori di mezzi di trasporto così sostenibili, eppure sulla sicurezza da queste parti non si scherza e la decisione appartiene ai Vigili del Fuoco presenti nella struttura.



Cosa pensano i vigili del fuoco

Secondo il suo comandante Nicholas Bartlett “i dati degli ultimi anni mostrano un trend allarmante di infortuni e morti, come dimostrato da enti come il NYFD (i pompieri di New York) e l’UL Fire Safety Research Institute. Gli incendi e le esplosioni sono attribuiti a un'ampia varietà di cause, quali caricabatterie difettosi, sovraccarichi, batterie non certificate, scarsa qualità di produzione, dispositivi fatti in casa, ecc. Non possiamo necessariamente controllare ciò che le persone acquistano e utilizzano, ma in alcuni casi siamo in grado di imporre restrizioni su dove e come un’attività può essere svolta”.

Le biciclette elettriche vengono comunemente portate al chiuso negli Stati Uniti a causa della mancanza di infrastrutture di parcheggio sicure nella maggior parte delle aree. Sebbene siano ancora rari, alcuni campus universitari e iniziative governative per l’edilizia abitativa negli Stati Uniti hanno annunciato divieti simili con il pretesto della sicurezza antincendio.

Da parte sua, la NREL ha mostrato in passato un tacito sostegno alle biciclette elettriche e alla micromobilità e non sostiene che i dipendenti dovrebbero evitare di andare al lavoro in bicicletta elettrica. Come alternativa allo stoccaggio o alla ricarica delle e-bike al chiuso, ad esempio negli uffici dei dipendenti, Bartlett ha lavorato per installare punti di ricarica all'aperto, a una distanza ragionevole dagli ingressi degli edifici.