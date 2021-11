“Piantiamola” è la nuova campagna di Forestami per incrementare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano con 21 nuovi boschi

È ripartito il 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, Forestami, il progetto promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia-ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano basato su una ricerca realizzata dal Politecnico di Milano (Dipartimento Architettura e Studi Urbani), sostenuta da Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani, con la collaborazione di Università degli Studi di Milano e Università degli Studi Milano Bicocca.

Il progetto, che ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi (numero corrispondente agli abitanti di Milano e hinterland) e incrementare il capitale naturale della Città metropolitana di Milano entro il 2030, ha già piantato 284.817 alberi nei Comuni della Città metropolitana di Milano, compreso il Comune di Milano.

La nuova stagione agronomica parte con la piantagione di oltre 90.000 nuovi alberi nei Comuni di Città metropolitana che hanno già attivo un protocollo d’intesa con Forestami, e in particolare:

- oltre 21.000 alberi, finanziati dalle donazioni raccolte sul Fondo Forestami, porteranno alla creazione di 14 nuovi boschi nei Comuni di Canegrate, Colturano, Dresano, Cornaredo, Gudo Visconti, Lainate, Trezzano, Vimodrone, Vizzolo Predabissi;

- oltre 32.000 alberi andranno a comporre 5 nuovi boschi nei Comuni di Milano, Corsico, Pioltello, Rho, Settimo Milanese grazie ai fondi per la forestazione urbana messi a disposizione dal Governo Italiano, che Città metropolitana di Milano si è aggiudicata a luglio 2021 (€ 2.094.669);

- oltre 17.000 alberi saranno piantati all’interno di Parco Agricolo Sud nel Comune di Locate Triulzi e nel Parco Nord Milano dove daranno vita a nuove realtà boschive;

- ulteriori 22.000 tra alberi e arbusti saranno piantati nel territorio del Comune di Milano grazie a sponsor, opere di urbanizzazione e donazioni, oltre che da enti come CFU Boscoincittà, Parco Nord Milano, ERSAF nei progetti ReLambro e Porto di Mare; ulteriori interventi sono in fase di realizzazione in prossimità di alcuni svincoli autostradali.

Nel corso della stagione agronomica il lavoro di piantagione degli alberi viene svolto quotidianamente da Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud ed ERSAF con il supporto di alcune cooperative sociali che, in una logica inclusiva, collaborano con Forestami al fine di rendere la messa a dimora degli alberi non solo un’opera fondamentale per il futuro della città ma anche un’opportunità di impiego e di crescita nel presente.