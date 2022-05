La premiazione il 10 novembre a Rimini in occasione di Ecomondo; natura, clima, economia circolare cercano un podio

Le imprese italiane della green economy tornano a sfidarsi. Start up per il clima, imprese per l’economia circolare e per il capitale naturale saranno le protagoniste della dodicesima edizione del Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2022, istituito dalla a Fondazione per lo sviluppo sostenibile ed Ecomondo-Italian Exhibition Group, con il patrocinio del Ministero della transizione ecologica.

Come in ogni edizione verranno premiate quelle realtà imprenditoriali che si sono particolarmente distinte per eco-innovazione, efficacia dei risultati ambientali positivi, risultati economici e occupazionali, nonché della loro potenziale di diffusione. Il Premio ha ricevuto l’adesione del Presidente della Repubblica continuativamente dal 2009 ed è stata richiesta l’adesione anche per l’edizione del 2022. “Il Premio - ha dichiarato Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - ha visto, in questi anni, 300 imprese premiate per le loro performance, i loro progetti di green economy, la capacità diffusa di produrre idee innovative. Nessun settore ha potenzialità di benessere, di sviluppo e di nuova occupazione comparabili con quello della green economy”.



Queste le tre sezioni del Premio:

Premio Startup per il clima, in collaborazione con Italy for Climate e STEP, Innovation Hub e acceleratore di innovazione sostenibile per startup e aziende. Questo settore del Premio è dedicato alle Startup italiane nel campo del contrasto al cambiamento climatico. Commissione: Andrea Barbabella (Coordinatore Italy for Climate), Franco Jamoletti (Fondatore e amministratore di Step), Riccardo Luna (Direttore responsabile Green &Blue), Roberto Morabito (Direttore Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali ENEA).

Impresa per l’economia circolare, in collaborazione con il CEN - Circular Economy Network. Questo settore del Premio è dedicato alle imprese italiane che abbiano realizzato o avviato progetti innovativi nel campo dell’economia circolare. Commissione: Alessandra Astolfi (Group brand manager IEG), Stefano Leoni (Coordinatore dell’area economia circolare, Fondazione sviluppo sostenibile), Edo Ronchi (Presidente Fondazione sviluppo sostenibile).

Impresa per il capitale naturale, in collaborazione con il Crea (nell’ambito delle attività di Rete Rurale nazionale 2014-2020) e il WWF. Questo settore del Premio è dedicato alle imprese italiane che abbiano realizzato o avviato progetti innovativi come supporto al capitale naturale. Commissione: Giuseppe Dodaro (Coordinatore dell’area Capitale Naturale), Andrea Agapito Ludovici (Responsabile Acque e progetti sul territorio WWF Italia), Alessandro Monteleone (Coordinatore per il CREA del progetto Rete Rurale Nazionale).



Come fare per iscriversi

Verranno selezionate 10 imprese per i settori economia circolare e capitale naturale e 5 per il premio startup. Le prime classificate di ogni settore riceveranno il “Premio sviluppo sostenibile 2022”, con una targa di riconoscimento e un attestato con la motivazione; le altre segnalate di ogni settore riceveranno una targa di riconoscimento. La partecipazione al Premio è libera e gratuita e la scadenza per l’invio della scheda è il 30 Giugno 2022. Il modulo di adesione e Regolamento disponibili su https://premiosvilupposostenibile.org/. La premiazione avverrà ad Ecomondo, alla Fiera di Rimini, il 10 novembre 2022.