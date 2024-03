È all’ottavo posto nella graduatoria 2023. I numeri del primo Impact Report di GBC Italia, redatto in collaborazione con The European House – Ambrosetti

Nel 2023 l’Italia si colloca all’ottavo posto nella classifica pubblicata dall’U.S. Green Building Council (USGBC) dei dieci migliori Paesi al mondo per edifici certificati LEED. Si tratta di un risultato di grande prestigio, conseguito soprattutto grazie al cospicuo sforzo messo in campo a livello di Sistema Paese da parte dei principali stakeholder del comparto allo scopo di supportare il percorso di transizione sostenibile dell’intera filiera edilizia e immobiliare. “Molto bene, anche quest’anno, per il nostro Paese nel ranking mondiale degli edifici certificati LEED. Nessun arretramento sulle posizioni. Un consolidamento, anzi, rispetto alla consapevolezza del ruolo centrale del patrimonio immobiliare nell'affrontare il cambiamento climatico, tema emerso anche durante la scorsa COP 28 di Dubai, in cui GBC Italia era presente". Questo il commento di Fabrizio Capaccioli, Presidente GBC Italia, che prosegue: "Una visione che in Italia si va progressivamente radicando, non solo tra i principali protagonisti della filiera e tra le pubbliche amministrazione e policy maker, ma anche e soprattutto tra i cittadini. Il nostro obiettivo – conclude Capacioli - è, tuttavia, scalare quella classifica. Il solo compiacimento non ci deve distogliere dai traguardi, sempre mobili e più ambiziosi, a cominciare dalla diffusione capillare e democratica delle certificazioni di sostenibilità degli edifici, per un benessere sempre maggiore di chi li abita.”



Lo studio Ambrosetti GBC

La conferma di quanto strumenti come i protocolli energetico-ambientali LEED® possano supportare in modo efficiente i proprietari e i gestori di edifici a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità al 2030 e al 2050, riducendone il relativo impatto ambientale, arriva dal primo Impact Report di GBC Italia, redatto in collaborazione con The European House – Ambrosetti, che riporta una valutazione dettagliata e approfondita sulla riduzione degli impatti attuali e futuri conseguenti all’adozione dei sistemi LEED® e GBC: solo in Italia lo stock di edifici certificati, nel 2023, ha garantito un risparmio di 330 mila tonnellate di scarti edilizi, 170 mila tonnellate di CO2 e di 1,3 miliardi di litri d’acqua potabile, per un valore economico di 111 milioni di euro. Sempre nel 2023 in Italia sono stati certificati 135 progetti LEED®, per una superficie totale di oltre 1,93 milioni di metri quadrati lordi (GSM). Si tratta di dati di grande impatto, che si pongono in continuità con quanto conseguito negli anni precedenti e grazie ai quali l’Italia è, insieme alla Spagna, tra i Paesi europei presenti nella Top 10 mondiale. I 39 progetti certificati in più rispetto a quelli del 2022 sono un chiaro segnale di un vero cambiamento culturale che genera una crescente domanda di edifici green certificati, capaci di ridurre l’impatto ambientale, garantendo la salute e il benessere delle persone che li vivono. L’ormai stabile presenza dell’Italia nella classifica redatta annualmente dall’U.S. Green Building Council è il riconoscimento della corretta direzione degli investimenti sostenuti negli ultimi anni, che devono oggi essere rinforzati e supportati per una compiuta transizione verso un’edilizia sempre più sostenibile e climaticamente neutrale.