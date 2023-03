Tra le novità anche le proroghe per le villette con un avanzamento dei lavori del 30% al settembre 2022

La Camera ha approvato il decreto legge sul Superbonus che contiene, tra gli emendamenti riformulati e condivisi tra maggioranza e opposizione, la proroga al 30 settembre 2023 del superbonus al 110% per le spese sostenute per unità abitative unifamiliari (villette) con un avanzamento dei lavori pari al 30% al settembre dello scorso anno. Approvata anche la preannunciata misura di sblocco dei crediti maturati nel 2022 a rischio decadenza per l’impossibilità di inviare le relative comunicazioni all’Agenzia delle entrate entro fine marzo. In questo caso sarà possibile effettuare la comunicazione anche in assenza della conclusione del relativo accordo di cessione con la banca, mentre una futura comunicazione dell’Amministrazione chiarirà i termini della ‘remissione in bonis’. Via libera anche alla proroga della cessione dei crediti per edifici ex Iacp, Onlus, lavori con ‘sismabonus’. Estesi anche i casi di esclusione dal concorso in violazione per cessioni irregolari di crediti grazie all’integrazione della documentazione richiesta al cedente.



Il nodo della cessione crediti La soluzione al problema dei crediti incagliati è lasciata in gran parte ai privati. Nascerà un veicolo finanziario per la compravendita e le banche utilizzeranno gli spazi fiscali ancora a disposizione. Chi li ha esauriti per smaltire fino al 10% dei crediti scontati annualmente potrà ricorrere ad una compensazione con i buoni del Tesoro, con emissioni a partire dal 2028. Le cessioni tra banche, assicurazioni e soggetti qualificati diventano più semplici grazie ad un allargamento delle maglie. Per essere esclusi dalla responsabilità solidale a tutti i cessionari (non solo ai correntisti professionali) basterà infatti ottenere dalla banca un'attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.