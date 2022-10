Per Fabio Primerano, coordinatore degli albergatori lombardi di Confcommercio, la misura è “Una spinta in più per la sostenibilità economica e ambientale”

“Una misura importante per gli operatori del comparto ricettivo, che può rappresentare un’ulteriore spinta per un settore che ha reagito bene dopo la fase critica della pandemia e la fine delle restrizioni, con il conseguente ritorno dei turisti stranieri, grazie anche alla ripresa di importanti manifestazioni”. Così Fabio Primerano, coordinatore degli albergatori lombardi di Confcommercio, commenta i criteri del bando approvati dalla Giunta regionale che mette a disposizione 2 milioni di euro per favorire l’efficienza energetica delle imprese turistiche, come alberghi, hotel, villaggi e case vacanze in forma imprenditoriale.

L’approccio pragmatico

La misura pensata dall’Assessore Lara Magoni conferma l’approccio pragmatico di Regione Lombardia al tema della sostenibilità, chiave di volta per la tutela ambientale e allo stesso tempo elemento che permette alle imprese di aumentare le proprie performance. Una sensibilità verso questa tematica che ormai appartiene al Terziario di mercato e confermata da un’indagine di Confcommercio Lombardia, dalla quale emerge che quasi i 2/3 delle imprese hanno avviato o intendono avviare nel breve periodo investimenti per l’efficientamento energetico. Non un incentivo qualunque, quello previsto dalla Regione, ma uno slancio per investire su un tema particolarmente importante come quello energetico, il vero nodo economico di questo periodo. I numeri di un’indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, evidenziano infatti come nel settore alberghiero-ricettivo l’energia incida sul fatturato il 161% in più rispetto ad un anno fa. Che, per un albergo, si traduce in una spesa per la bolletta energetica pari al 21% del fatturato.