Al Movie Planet di Parona (Pavia) sono stati installati sensori per il comfort, misuratori energetici e impianti di climatizzazione “guidati” dall’intelligenza artificiale. Ora seguiranno gli altri multisala del gruppo, compreso il prestigioso Lux di Torino

Anche i cinema diventano più efficienti dal punto di vista energetico. Movie Planet, tra i principali player del settore con nove strutture multisala in tutta Italia, ha scelto di realizzare un percorso di riqualificazione energetica che ha coinvolto gli impianti di condizionamento, di controllo e di proiezione, integrando anche una tecnologia che si serve dell’intelligenza artificiale per la gestione gli edifici. A fornire questa soluzione innovativa è Evogy – BCorp e società benefit, tech company italiana dell’energia digitale già presente con i suoi sistemi in oltre 250 edifici in Italia.

Il progetto di efficientamento energetico realizzato con Evogy è partito dal cinema di Parona (Pavia), coinvolgendo oltre alle sale di proiezione anche le aree di ristoro. Presto verrà implementato anche nei multisala di Bellinzago (Novara), Borgo Vercelli (Vercelli) e nel prestigioso Lux di Torino (nella foto), da novant’anni un’istituzione per il capoluogo piemontese. Per portare a compimento il progetto, Movie Planet ha aderito al bando del ministero della Cultura, realizzato grazie ai fondi del Pnrr, che ha previsto di destinare 200 milioni di euro per la riduzione dell’impatto ambientale di cinema e teatri.

Un solo cinema multisala può arrivare a consumare fino a 2 milioni di kWh l’anno, pari ai consumi elettrici di 750 famiglie italiane (fonte Enea). Servendosi di algoritmi di intelligenza artificiale e Iot (internet delle cose), il sistema intelligente dell’italiana Evogy è in grado di valutare tutte le variabili in campo per l’utilizzo efficiente dell’energia e gestire il sistema di condizionamento del caldo e del freddo, sulla base delle esigenze in campo in tempo reale. Il risultato è un maggiore comfort e un notevole risparmio di consumi energetici, oltre che una riduzione delle emissioni di CO2 in ambiente.

Il percorso di efficientamento del cinema Parona, così come avverrà per gli altri tre multisala, ha previsto l’installazione di sensori per il comfort, misuratori energetici e impianti di climatizzazione che incorporassero tecnologie Iot in grado di comunicare con il building energy management system di Evogy.