Il progetto europeo che ha riunito quattro Paesi tra cui l’Italia attraverso Formedil, ente unico formazione e sicurezza nel settore delle costruzioni, e Amici della Terra

Offrire formazione al personale della pubblica amministrazione, organizzandola al meglio servendosi di ogni possibile sinergia. È l’auspicio proveniente dagli organizzatori del progetto europeo Capable che si è svolto per tre anni in quattro paesi europei (Italia, Grecia, Polonia, Slovenia) perché la pubblica amministrazione abbia più forza per affrontare la sfida posta dal rinnovamento del patrimonio edilizio pubblico nel segno della sostenibilità: ambientale ed economica.



Il progetto in Italia

In Italia, paese capofila del progetto è stato condotto da Formedil, ente unico formazione e sicurezza nel settore delle costruzioni, e da Amici della Terra, storica associazione ambientalista italiana, che da anni ha nell’efficienza energetica uno dei suoi punti fermi.

Capable ha affrontato uno snodo fondamentale della transizione energetica: la formazione dei quadri, tecnici e amministrativi, che nella PA sono coinvolti nella gestione e nel miglioramento degli edifici pubblici. Coinvolti centinaia di amministratori, tecnici, addetti ai lavori, e ovunque la constatazione che la formazione in questo settore sia carente, specie ai livelli più periferici. Il motivo è noto, e comune a tutta Europa: il personale è ridotto, deve occuparsi di mille attività, e spesso non c’è il tempo materiale per ritagliare un periodo, anche breve, di formazione. È un circolo vizioso: il personale poco formato non ha la possibilità di seguire un settore in continua evoluzione, legislativa, tecnica, amministrativa, e quindi non contribuisce come potrebbe alla sfida della transizione energetica nell’edilizia pubblica.



Il manuale, che potete leggere e scaricare lo trovi qui https://www.amicidellaterra.it/index.php/iniziative/338-evento-finale-del-progetto-capable