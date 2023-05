La procedura consente ai distributori di energia elettrica e gas di comunicare il numero di Titoli di Efficienza Energetica da annullare

Si comunica che fino al 31 maggio - i soggetti obbligati, tramite l'accesso alla sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, possono comunicare al GSE la richiesta per l'annullamento dei Titoli di Efficienza Energetica per l'assolvimento dell'obbligo 2022.



A cosa serve

La procedura, prevista dal DM 11 gennaio 2017, consente ai distributori di energia elettrica e gas soggetti all'obbligo di: comunicare il numero di Titoli di Efficienza Energetica da annullare; compensare l'eventuale quota residua relativa agli anni 2021 e 2020; richiedere l'emissione e il contestuale annullamento dei TEE ex art. 14-bis per gli anni 2022 e 2020.

Le richieste di emissione e annullamento dei TEE ex art. 14-bis verranno accettate solo a condizione che ciascun soggetto obbligato abbia la disponibilità, sul proprio conto proprietà, di un ammontare di TEE pari almeno al 20% di quello necessario al conseguimento del proprio obbligo minimo (60% per il 2022 più la quota residua per il 2020).

GSE ricorda inoltre che per l'eventuale richiesta di riscatto dei TEE ex art. 14-bis utilizzati per l'assolvimento degli obblighi a partire dal 2018, i soggetti obbligati devono indicare il numero di TEE da riscattare attraverso la compilazione dell'apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.