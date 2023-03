Online i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE)

Primi dati nel 2023 per i certificati bianchi e titoli di efficienza energetica: dal 1° gennaio al 28 febbraio, secondo quanto diffuso dal GSE, sono state presentate 271 pratiche, di cui 69 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 mentre, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 e successive modificazioni e integrazioni, sono stati presentati 33 Progetti a Consuntivo (PC), 60 Comunicazioni Preliminari (CP) e 109 Richieste a Consuntivo e Standardizzate (RC e RS). Nel medesimo periodo di riferimento, il GSE ha concluso positivamente 311 istruttorie tecniche, di cui 56 Progetti a Consuntivo (PC), 102 Comunicazioni Preliminari e 153 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC) per le quali ha riconosciuto complessivamente 85.821 TEE.



CAR

Ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, nell'ambito del meccanismo di incentivazione della Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) ha riconosciuto, invece, 79.319 TEE, di cui 66.797 rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 12.522 oggetto di ritiro da parte del GSE.

L'andamento degli esiti e le tempistiche dei procedimenti avviati nell'anno di riferimento sono riportate, con aggiornamento settimanale, nel Contatore Certificati Bianchi.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento presente nella pagina Dati e Scenari > Rapporti.