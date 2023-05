Tra i filoni d’intervento, partnership, comunicazione, legislazione e finanziamenti. I commenti possono essere inviati entro il 26 maggio

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul piano d'azione per accelerare la diffusione delle pompe di calore nell'UE.

I punti d’intervento

Il piano d'azione per accelerare il mercato e la diffusione delle pompe di calore prevede quattro filoni d'intervento: partnership tra la Commissione, i paesi dell'UE e il settore industriale (compresa la ricerca e innovazione); comunicazione a tutti i gruppi d'interesse e un'alleanza sulle competenze per la diffusione delle pompe di calore; legislazione (progettazione ecocompatibile, etichettatura energetica); finanziamenti accessibili. I commenti possono essere inviati entro il 26 maggio 2023. “L'uso di pompe di calore efficienti negli edifici, nell'industria e nelle reti termiche locali è fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi del Green Deal e di REPowerEU”, sottolinea la Commissione Ue.