Pichetto: "Avanti a ritmo serrato verso l'apertura dei portali dedicati agli incentivi"

Sono state approvate le regole operative per accedere agli incentivi sulle Comunità Energetiche Rinnovabili. Come indicato in una nota, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il documento del Gse che disciplina le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione delle Cer. Le regole, oltre che dal sito del ministero dell’Ambiente, sono consultabili anche dal sito del Gse. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 24 gennaio, prevede una doppia modalità per promuovere lo sviluppo delle Cer: la tariffa incentivante rivolta a tutto il territorio nazionale e un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese sostenute nei comuni sotto i cinquemila abitanti.



Le parole di Pichetto

"Questo importante lavoro tecnico ci permette di procedere a ritmo serrato verso il nuovo step, l'apertura dei portali dedicati agli incentivi. Ogni nostro impegno amministrativo è rivolto a consolidare il ruolo delle Comunità Energetiche nel Paese: non solo con regole chiare e misure di potenziale grande impatto, ma anche con una forte campagna di informazione per portare questa novità alla più ampia platea di potenziali beneficiari" ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto. È partita nel frattempo, con il claim 'InsiemEnergia', una campagna di informazione sul territorio che porterà rappresentanti del Ministero e del Gse, con il sostegno di Unioncamere, in ogni Regione e Provincia autonoma per far conoscere le opportunità derivanti dal decreto di incentivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili: la prima tappa è fissata per lunedì prossimo a Bologna.