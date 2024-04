Un nuovo portale web per rendere più accessibili al pubblico le informazioni sull'efficienza energetica dei prodotti e nuove norme volte a garantire meglio la qualità online

La Commissione Ue ha lanciato tre nuovi elementi per sostenere l'efficienza energetica e la progettazione ecocompatibile di un'ampia gamma di prodotti e elettrodomestici per la casa sul mercato. In primo luogo è stato lanciato un nuovo portale web per rendere più accessibili al pubblico le informazioni sull'efficienza energetica dei prodotti; in secondo luogo, sono state adottate nuove norme volte a garantire meglio la qualità delle informazioni online sui prodotti etichettati con l'energia; allo stesso tempo, sono state pubblicate nuove stime che indicano che le politiche dell'Ue in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica hanno ridotto la spesa annua dei consumatori di quasi 90 miliardi di EUR nel 2022, cifra che potrebbe raggiungere i 150 miliardi di euro all'anno nel 2030.



Il portale

Il nuovo portale web sui prodotti efficienti dal punto di vista energetico, renderà più facile per i cittadini dell'Ue reperire informazioni sull'efficienza energetica degli elettrodomestici e sulle norme sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica che promuovono tali prodotti sul mercato dell'Ue. Il portale fornisce inoltre ai fabbricanti, agli importatori e ai dettaglianti informazioni mirate per contribuire al rispetto delle norme, compresa la registrazione di tutti i prodotti etichettati sull'energia nel registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL), una banca dati a livello dell'Ue a disposizione dei consumatori dal 2022 che consente loro di cercare tra gli oltre 1,5 milioni di prodotti contrassegnati con l'energia sul mercato dell'Ue.



Le nuove norme

Le nuove norme di attuazione in materia di EPREL (Ue/2024/994) mirano a garantire la qualità, l'affidabilità e l'utilità delle informazioni fornite ai consumatori e alle autorità pubbliche tramite la banca dati, in cui tutti i prodotti etichettati con l'energia devono essere registrati dai fornitori al momento dell'immissione sul mercato dell'Ue. In particolare, i fornitori saranno tenuti a dimostrare la loro identità e stabilimento nell'Ue utilizzando i servizi di identificazione elettronica e fiduciari dell' Ue (eIDAS) al momento del caricamento delle informazioni per garantire la legittimità e la tracciabilità delle informazioni trasmesse ai consumatori. EPREL è una delle prime principali banche dati dell'Ue che distribuiscono eIDAS su larga scala per effettuare interazioni sicure e senza soluzione di continuità. Le norme aiuteranno inoltre i dettaglianti a garantire che i prodotti etichettati con l'energia che vendono online o nei negozi siano correttamente registrati ed etichettati a beneficio dei consumatori.



La relazione

Infine, la "Relazione panoramica sull'impatto della progettazione ecocompatibile 2023" fornisce stime aggiornate dell'impatto combinato delle politiche in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura. Questi dati mostrano come i requisiti minimi dell'Ue e l'informazione dei consumatori attraverso l'etichetta energetica dell'Ue siano stati uno dei principali motori per i produttori di innovare e rendere i prodotti più efficienti. Sottolinea inoltre i vantaggi derivanti dall'introduzione graduale dei nuovi requisiti di durabilità o riparabilità al momento della revisione delle norme. Rendendo i prodotti più efficienti e durano più a lungo, si stima che ogni famiglia abbia risparmiato in media 290 EUR nel 2022, una cifra destinata ad aumentare a 475 EUR all'anno per famiglia nel 2030 rispetto a uno scenario senza progettazione ecocompatibile ed etichettatura.

Kadri Simson, commissario europeo per l'Energia, ha detto che "a 30 anni dalla nascita del primo marchio energetico dell'Ue, le politiche dell'Ue in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica rimangono importanti che mai per i cittadini dell'Ue, per il nostro sistema energetico, per la competitività dell'Ue e per l'ambiente. Promuovendo lo sviluppo e l'adozione sul mercato di prodotti efficienti dal punto di vista energetico, più durevoli e riparabili, queste politiche aiutano i consumatori a risparmiare denaro, riducendo al contempo i costi per i produttori ed è un vero vantaggio per tutti per l'Europa".