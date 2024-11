Il rapporto dell’Aie fotografa solo un +1% per l’efficienza energetica nel mondo. Alla Cop28 di Dubai i Paesi si erano impegnati a raddoppiare il tasso, portandolo dal 2% del 2022 al 4%

Anche se gli investimenti in tecnologie green nel 2024 hanno raggiunto la cifra record di 600 miliardi di dollari (+4%), l’efficienza energetica a livello globale migliorerà solo dell’1% per quest’anno, secondo le stime dell’Aie (l’Agenzia internazionale dell’energia). Si tratta dello stesso tasso del 2023 e di circa la metà del tasso medio di crescita tra il 2010 e il 2019, sebbene lo scorso anno i Paesi del mondo, durante la Cop28 di Dubai, si fossero impegnati a raddoppiare il tasso, portandolo dal 2% del 2022 al 4%. È quanto emerge dall’Energy Efficiency 2024, il rapporto annuale dell’Aie che sottolinea come serva aumentare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi fissati per la fine del decennio.

Secondo il rapporto, diversi Paesi, compresi quelli che rappresentano oltre il 70% della domanda globale di energia e che attueranno politiche di efficienza nuove o aggiornate nel 2024, stanno rendendo più efficienti dal punto di vista energetico e delle emissioni sia i processi industriali, sia il riscaldamento degli edifici. Lo riferisce Radiocor del Sole 24 Ore.