Il meccanismo di incentivazione è destinato a interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Leggi le info per accedervi

Da questo mese entra in vigore il Conto Termico 3.0. Il nuovo programma, gestito dal Gse (Gestore servizi energetici), offre agevolazioni per piccoli interventi di efficienza energetica negli edifici e incentiva l’uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica. Grazie alla misura sarà più facile ottenere finanziamenti per piccoli interventi energetici, con l’obiettivo di favorire la transizione verso un futuro più sostenibile. Si tratta infatti – ricorda il sito brocardi.it – di un contributo a fondo perduto, che permette di coprire una parte delle spese sostenute. L’agevolazione, spiega l’articolo, potrà arrivare fino al 100% delle spese per determinati tipi di interventi, che siano nelle case private o nelle strutture pubbliche.

L’incentivo è utile anche per adeguare gli edifici alle nuove normative europee, come la Case Green, che dal 1° gennaio ha vietato l’installazione di caldaie a gas per gli edifici che vogliono accedere ad agevolazioni.



I beneficiari

Il nuovo decreto offre la possibilità di usufruire degli incentivi ad amministrazioni pubbliche, case popolari, cooperative abitative, consorzi, imprese, condomini, enti del terzo settore e comunità energetiche rinnovabili.

Tra i costi ammissibili ci sono, tra gli altri, impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, colonnine di ricarica per auto elettriche, sostituzione di impianti di climatizzazione con sistemi a pompa di calore, sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli a pompa di calore e sistemi ibridi (caldaie a condensazione più pompa di calore), ma anche, per la Pa, schermature solari, coibentazione e sistemi di illuminazione efficienti.

Per accedere al Conto Termico è necessario presentare una domanda attraverso il portale www.gse.it entro sessanta giorni dal termine dei lavori.