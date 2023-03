Il colosso USA da oltre 1.000 dipendenti nel mondo ha acquisito l'energy service milanese

Ameresco, società americana di oltre 2.5 miliardi di dollari di capitalizzazione al NYSE e leader nelle soluzioni di efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, acquisisce Enerqos Energy Solutions, energy service company di Milano, per espandere la propria presenza in Europa.

Cosa fa Enerqos

Enerqos opera da più di 15 anni con la missione di prendersi cura dell'ambiente in grado di generare risultati concreti in vista di un futuro più green, offrendo un vantaggio competitivo alle aziende italiane attraverso soluzioni di efficienza energetica ed energie rinnovabili. Seleziona e progetta opere impiantistiche ad alto contenuto tecnologico per ridurre i costi energetici nel breve periodo. L'azienda ha un ampio portafoglio di progetti di riduzione dei costi e riduzione delle emissioni di carbonio in diversi mercati in Italia, tra cui sanità, immobiliare, vendita al dettaglio e residenziale.



Cosa fa il colosso Ameresco

Ameresco, fondata nel 2000, è un integratore leader di cleantech e sviluppatore, proprietario e gestore di risorse di energia rinnovabile, con sede a Framingham in Massachusetts (Stati Uniti d'America) e più di 1.000 dipendenti che forniscono competenze locali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. L'azienda offre già soluzioni di clean energy in diversi paesi europei, tra cui Regno Unito, Irlanda e Grecia. I servizi di Ameresco, a supporto del perseguimento del Net Zero Emissions da parte dei clienti, includono ammodernamento e efficientamento delle infrastrutture energetiche, la costruzione e la gestione di risorse energetiche distribuite. Ameresco ha completato con successo progetti di risparmio energetico e rispettosi dell'ambiente con governi federali, statali e locali, istituzioni sanitarie ed educative, autorità abitative e clienti commerciali e industriali.



Le parole dei CEO

Applicando il modello di business consolidato di Ameresco e la portata, l'esperienza e la scala regionale di ENERQOS, l'acquisizione da parte di Ameresco è ben posizionata per costruire un business e una pipeline di soluzioni energetiche pulite ad alta crescita in tutta Europa.

"È con grande entusiasmo che entriamo in questa nuova fase della nostra attività. Enerqos è stata costruita sull'impegno a sviluppare soluzioni di energia rinnovabile e stabilire obiettivi di riduzione delle emissioni, in modo da inaugurare un futuro più verde e migliore per tutti - ha dichiarato Enrico Giglioli, CEO di ENERQOS -. In qualità di leader nel settore cleantech, Ameresco condivide questa convinzione e ha una storia dimostrata di implementazione di tecnologie innovative che forniscono energia pulita e migliorano la sicurezza, l'affidabilità e la resilienza complessiva".

"Questa acquisizione rafforza ulteriormente la presenza globale di Ameresco espandendo la nostra presenza e aggiungendo una nuova pipeline di lavoro in tutta Italia - ha dichiarato George Sakellaris, Presidente e CEO di Ameresco -. La missione di Ameresco è quella di creare un futuro più sostenibile per i nostri clienti e riteniamo che l'acquisizione di ENERQOS estenda la nostra comprovata esperienza nel fornire significative soluzioni di energia rinnovabile ed efficienza energetica a entità in Nord America e in Europa che aumentano i risparmi energetici e riducono le emissioni di carbonio".