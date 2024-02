L’iniziativa di Rai Radio 2, nata nel 2005, guarda lontano e spegne i confini invitando tutti a cercare alleanze internazionali. Cosa fanno ENEA e il Comune di Milano

Un programma di Rai Radio2 chiede agli ascoltatori di spegnere simbolicamente, per un po', le luci non indispensabili, di compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica e di riflettere sull'uso dell'energia, tutti insieme: era il 16 febbraio 2005, il giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Da allora M'illumino di Meno, l’iniziativa di Rai Radio 2, ha continuato a coinvolgere in una festa per l'ambiente che celebra la ventesima edizione.



Cosa è cambiato

In tutti questi anni molto è cambiato: la difesa dell’ambiente è entrata nella Costituzione della Repubblica, l’Unione Europea si è data precisi obiettivi di riconversione energetica, gli scienziati dell’Ipcc hanno vinto il Nobel per la Pace per la loro azione di ricerca e comunicazione sullo stato del pianeta, centinaia di migliaia di cittadini italiani hanno installato un pannello fotovoltaico sul tetto di casa e tantissimi aspettano di poter costituire una Comunità Energetica Rinnovabile.

La campagna di Rai Radio2, M'illumino di Meno, è diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. In virtù di questo riconoscimento istituzionale, la diretta radiofonica di Caterpillar del 16 febbraio 2023 è andata in onda dal Palazzo del Quirinale, sede del Presidente della Repubblica italiana.



Cosa fare oggi

M’illumino di Meno anche quest’anno invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo. Perché la transizione ecologica ci salverà come specie e avrà, lo sta già avendo, un impatto positivo nel quotidiano di tutti. Potrebbe addirittura migliorare la qualità dell'aria in Pianura Padana.

M’illumino di Meno edizione 2024 guarda lontano e spegne i confini, invitando tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende.

Stringiamo alleanze internazionali pedalando insieme, organizzando spegnimenti all’estero (piccoli e grandi), mangiando a lume di candela con i colleghi stranieri in visita. Nell’anno delle elezioni europee e del centenario della radio italiana, la campagna rinnova alleanze prestigiose: con l’Accademia dei Lincei e le sue Accademie europee gemellate e con il Parlamento Europeo di Bruxelles dove si svolgerà una puntata speciale di Caterpillar nella Giornata Mondiale della Radio (13 febbraio).

Tra le molte adesioni è prevista anche la pedalata dell’ultraciclista Paola Gianotti che attraverserà dieci confini europei da Helsinki a Parigi, passando per Bruxelles, per diffondere la campagna e raccogliere il meglio delle pratiche sostenibili europee. Obiettivo: nell’anno delle Olimpiadi, coinvolgere la Ville Lumière che tanto sta facendo per la mobilità in bicicletta.



Cosa farà ENEA

Luci spente a partire dalle 18 di venerdì 16 in tutte le strutture Enea; un corso online sul risparmio energetico (giovedì 15) e una guida salva-bollette con 20 tra tecnologie, soluzioni e best practice. Sono le iniziative con le quali Enea aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “M’illumino di Meno”, promossa dal programma Caterpillar di Rai Radio2, che si celebra il 16 febbraio per l’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto.

In questa XX edizione della Giornata, il Dipartimento Enea per l’Efficienza energetica organizza, in collaborazione con Isnova, un corso gratuito online di 60 minuti con strumenti pratici per ridurre consumi e spese in campo energetico. Il corso si terrà il 15 febbraio dalle 18 alle 19 e verrà diffuso attraverso la pagina Facebook e il portale web Enea, dove rimarrà disponibile anche dopo la conclusione.



Cosa succede a Milano

Luci spente per un'ora a Palazzo Marino. Venerdì 16 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili, la sede istituzionale del Comune di Milano resterà al buio dalle 19 alle 20. Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna “M’illumino di meno”, in linea con le azioni messe in campo in materia di sostenibilità ambientale e risparmio delle risorse energetiche, anche al fine di promuovere una maggiore sensibilità e buone pratiche capaci di tutelare l’ambiente e contrastare i cambiamenti climatici.

Azioni come quelle adottate per la stagione termica in corso che hanno consentito di ridurre di quindici giorni la durata complessiva e di un’ora al giorno il funzionamento degli impianti di riscaldamento, abbassando nel contempo di un grado le temperature di esercizio (fatta eccezione per alcune categorie come ospedali, case di cura, scuole e asili etc.).