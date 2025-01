Sono 1,38 i miliardi di euro stanziati per l’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica. Misure che mirano a “combattere la povertà energetica e a promuovere un’edilizia sociale sostenibile e inclusiva”

Sono 1,38 i miliardi di euro a disposizione per l’efficientamento energetico dell’edilizia pubblica nella nuova legge di Bilancio. I fondi sono stati introdotti grazie a un intervento del Pnrr nell’ambito dell’edilizia pubblica e sociale. Il piano – scrive il sito www.buildnews.it – si inserisce nella Missione 7, Investimento 17 del RepowerEU e punta a “ridurre la povertà energetica e a migliorare l’efficienza energetica di edifici pubblici e privati, con particolare attenzione alle famiglie a basso reddito”.



Ora è atteso il decreto attuativo

Tra le novità più rilevanti della Manovra 2025 spicca quello definito Bonus case popolari. Si tratta di un incentivo finanziario che mira a sostenere le famiglie più vulnerabili economicamente attraverso tre principali linee di intervento: efficientamento dell’edilizia pubblica residenziale, con investimenti mirati a migliorare l’efficienza energetica degli immobili pubblici; la riqualificazione energetica dell’edilizia sociale e la riqualificazione dei condomini con famiglie a basso reddito.

I progetti finanziati, spiega l’articolo, dovranno garantire una riduzione di almeno il 30% del fabbisogno energetico complessivo. Questo requisito rappresenta un primo passo verso un’edilizia più sostenibile e meno energivora.

Per poter accedere ai fondi è però necessario attendere l’apposito decreto ministeriale con le linee attuative. Saranno definite così le tipologie di investimenti agevolabili, le modalità di sostegno finanziario (ad esempio sovvenzioni o prestiti agevolati), i soggetti destinatari, i criteri per la selezione dei progetti, le modalità per la verifica del miglioramento energetico.

La gestione operativa del piano sarà affidata al Gse, Gestore dei servizi energetici, mentre Sace e Cassa depositi e prestiti svolgeranno il ruolo di partner finanziari.