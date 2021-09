Si passa alla scala dalla A alla G, come già accade per lavastoviglie, frigoriferi ecc.

Al via dal primo settembre la nuova etichetta per l'efficienza energetica per le lampade vendute in tutta l'Ue. Il cambiamento principale è la rimozione delle classi "A+", "A++" e "A+++", che erano apparse sull'etichetta energetica nel corso degli anni, rendendo le informazioni più confuse per i consumatori.

Presto altri prodotti

Le nuove categorie dell’etichetta “semplificata” sono state concordate dopo un processo di consultazione che ha visto l’ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e degli Stati membri in tutte le fasi e il controllo del Consiglio e del Parlamento europeo. Come previsto dal regolamento quadro, per altri gruppi di prodotti è prevista una revisione nei prossimi anni: asciugatrici, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, condizionatori d’aria, apparecchi di cottura, unità di ventilazione, armadi frigoriferi professionali, apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, scaldacqua, caldaie a combustibile solido.

La nuova scala a colori A-G dà "informazioni molto più chiare sulle prestazioni energetiche di lavastoviglie, forni, frigoriferi e schermi Tv, e ora anche le lampade - commenta la direttrice dell'associazione dei consumatori europei Monique Goyens - . In un momento in cui cresce la consapevolezza a favore di un consumo più rispettoso dell'ambiente, questa è un'ottima notizia".