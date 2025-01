Abi Research prevede che gli investimenti globali nelle soluzioni di efficienza energetica contribuiranno al 25% della riduzione delle emissioni nella strategia Net Zero. Ecco quali sono le tecnologie di punta e le aziende che trainano il mercato

La spesa mondiale per le tecnologie di efficienza energetica salirà a 153 miliardi di dollari entro il 2030. È quanto prevede il rapporto di Abi Research, società internazionale di ricerca e consulenza. La spesa attuale per queste tecnologie è di 106 miliardi di dollari e l’incremento, spiegano i ricercatori, permetterà di avvicinarsi agli obiettivi Net Zero, contribuendo a ridurre le emissioni globali del 25% entro la fine del decennio. Lo riporta il sito Infobuildenergia.it.

L’aumento degli investimenti, sottolinea il sito, “è spinto da politiche ambiziose come il raddoppio del tasso medio annuale di miglioramento dell’efficienza energetica dal 2% al 4%”, concordato alla Cop29 di Dubai e raccomandato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Inoltre, “normative regionali come l’Energy efficiency first (Ee1) dell’Unione europea e l’Inflation reduction act negli Stati Uniti, che destina 86 miliardi di dollari all’efficienza energetica, stanno accelerando la transizione”.

Questi interventi, secondo il rapporto, porteranno importanti benefici in alcuni settori a partire come gli edifici commerciali attraverso tecnologie come i sensori di presenza per l’automazione dell’illuminazione e del riscaldamento, oltre a pompe di calore efficienti. Nel settore dei trasporti saranno invece i veicoli elettrici per la logistica dell’ultimo miglio a fare la differenza, insieme ai software di ottimizzazione della supply chain.

Abi Research indica infine in Signify, Schneider Electric, Siemens e Danfoss le aziende che stanno guidando il mercato delle tecnologie per l’efficienza energetica, sviluppando soluzioni all’avanguardia che rispecchiano il principio che “la migliore energia è quella non consumata”.