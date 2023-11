Secondo i dati Eurostat, il numero medio di gradi giorno di riscaldamento nell’Ue è sceso da 3209 a 2858 con una riduzione dell'11%

L’Europa accende sempre meno i termosifoni per riscaldarsi. Negli ultimi trent’anni, dal 1992 al 2022 il numero medio di gradi giorno di riscaldamento nell’Unione europea ha seguito un chiaro andamento al ribasso: all'inizio di questo periodo si contavano 3209 gradi giorno di riscaldamento all'anno. Tre decenni dopo, nel 2022, questa cifra, secondo i dati Eurostat, è scesa a 2858 (una riduzione dell'11%). Un calo del fabbisogno di riscaldamento collegato in parte all'aumento delle temperature globali, in parte ai nuovi materiali di isolamento e alla ristrutturazione degli edifici. Con l'Europa che vorrebbe edifici a zero emissioni entro il 2050 il riscaldamento è uno degli indicatori sotto i riflettori, ancor più con i termosifoni che si accendono in questi giorni nelle diverse città italiane, da Nord a Sud, dopo l'inverno scorso che ha visto i prezzi raggiungere livelli record, secondo un'elaborazione del Sole24Ore su dati Eurostat. La Finlandia, per intendersi, dato che non sorprende di certo, ha registrato il valore gradi giorno di riscaldamento medio annuo più alto a 5656, mentre per Malta il valore di questo indice è stato per il 2022 di 534. Tradotto: per un edificio a Malta il fabbisogno di riscaldamento è stato di dieci volte minore che in Finlandia, seguita da Cipro (778) e Portogallo (1233).



I dati italiani

La mappa dello Stivale delle regioni italiane registra il record a Bolzano (3960) e Trento (3114), con dati non dissimili dalle vicine regioni austriache. In linea con i dati francesi le regioni del nord: dalla Lombardia (2312) a Piemonte (2204) e Veneto (2003), mentre l'Emilia-Romagna guadagna qualche grado-giorno di riscaldamento in meno (1904), che si traduce in un risparmio della bolletta. Se si guarda al Sud, e alle regioni, i dati cambiano. Nel 2022, nella regione spagnola delle Isole Canarie è stato registrato il numero più basso di gradi giorno di riscaldamento, pari a 103 all'anno. Numeri che nelle regioni meridionali italiane sono ben più alti: 970 in Sardegna, ben lontana dai 915 della spagnola Andalusia, 1079 in Sicilia, 1131 in Calabria, 1284 in Puglia.

Attualmente, circa il 35% degli edifici dell’Ue ha più di 50 anni e quasi il 75% del patrimonio edilizio è inefficiente dal punto di vista energetico. Ma se si guarda ben più indietro, all'inizio delle rilevazioni, il trend è chiaro: in Europa i valori dei gradi giorno di riscaldamento (HDD) sono diminuiti del 19% tra il 1979 e il 2022 e la necessità di usare energia per riscaldare è in continua diminuzione. Dopo il 1999, ad eccezione di quattro anni (2001, 2003, 2004 e 2010), i gradi giorno di riscaldamento sono stati sempre inferiori alla media degli ultimi 42 anni.