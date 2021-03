I fondi saranno erogati a Province e città metropolitane per la messa in sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole secondarie di secondo grado. I dati di Ecosistema Scuola di Legambiente

Sono in arrivo 1.125 miliardi per interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole superiori. È stato infatti firmato un decreto che assegna fondi all’edilizia scolastica da parte del Ministero dell’Istruzione, che attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle Città metropolitane per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione.



“Con questi investimenti, oggi, abbiamo impresso una forte accelerazione. Stiamo lavorando per sbloccarne rapidamente altri. Gli edifici scolastici nel nostro Paese sono circa 40.200, questo significa che la scuola è dappertutto ed è il segnale che lo Stato c’è. Cominciamo a lavorare affinché tutte le scuole di questo Paese siano luoghi di sicurezza, di sostenibilità, luoghi di accoglienza e di socialità”. Lo ha dichiarato il Ministro Patrizio Bianchi nel suo intervento alla presentazione del rapporto sulla qualità dell’edilizia scolastica di Legambiente. “Stiamo mettendo in fila - ha aggiunto - tutte le risorse che abbiamo, non solo per costruire scuole nuove, che sono luoghi di accoglienza, socialità e devono diventare il manifesto di una nuova architettura sostenibile e aperta. Abbiamo fatto un lavoro immane in queste settimane: non siamo all’anno zero, abbiamo 42.200 scuole nel Paese, sono dappertutto, è l’idea che lì c’è lo Stato non come nemico ma come rappresentante dei diritti di ognuno.“.