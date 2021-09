Oltre 4.800 condomini e 32mila tra edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti. L’aggiornamento dei dati Enea

A fine agosto ammontavano a quasi 5,7 milioni di euro gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus 110%. I dati sono stati pubblicati da Enea, che ha conteggiato un totale di 37.128 di interventi complessivamente ammessi a detrazione. Di questi, 4.844 sono condomini (quasi il 60% sono stati effettivamente realizzati), gli edifici unifamiliari sono 19.072 (76,3% i lavori realizzati), mentre le unità immobiliari indipendenti sono 13.212 (ultimati per il 77,2%). L’investimento medio per i condomini è di poco più di 547.191, per gli edifici unifamiliari è di 98.264 euro, mentre per quelli indipendenti è di 87.833 euro.



L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha comunicato che, a partire dal 1° settembre, con cadenza mensile, viene aggiornato il dato nazionale e quelli regionali di utilizzo del Super Ecobonus 110%.