I lavori in edifici unifamiliari e unità indipendenti sono quasi ultimati e viaggiano oltre il 90%. I condomini sono ancora al 76%

Ammontano a quasi 94 miliardi di euro (93.819. 944) gli investimenti complessivi ammessi per il Superbonus 110% fino alla fine di ottobre. I dati sono stati pubblicati, come ogni mese, da Enea, che ha conteggiato un totale di 438.137 di edifici coinvolti.

Condomini e abitazioni indipendenti

Più in dettaglio: 84.757 interventi riguardano i condomini (quasi il 75,9% sono stati effettivamente realizzati), mentre gli edifici unifamiliari sono 237.925 (92,2% i lavori realizzati); le unità immobiliari indipendenti sono 115.448 (lavori ultimati per l’94,2%). L’investimento medio per i condomini è di poco più di 642.852, per gli edifici unifamiliari è di 117.501 euro, mentre per quelli indipendenti è di oltre 98.532 euro.

Castelli

Come accade da diversi report, sono riportati anche i lavori compiuti all’interno dei castelli: sono complessivamente sette gli investimenti fatti in questi palazzi d’epoca per quasi 1,8 milioni di euro, dei quali 81% sono stati realizzati.