Lo ha reso noto in audizione il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, che ha fatto un primissimo bilancio degli interventi ammessi

Al 18 novembre sono stati presentati e ammessi al Superbonus 110% 193 interventi per un valore di 14,7 milioni di euro, che hanno generato crediti per 16,2 milioni. Lo ha reso noto in audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, presso la Camera dei deputati, il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto sull'applicazione delle misure per la riqualificazione energetica e sismica previste per il rilancio dell'edilizia dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Sono numeri ancora piccoli, ma destinati a crescere, ha dichiarato il ministro, precisando che questi i dati sono relativi all'ultima ricognizione, datata 18 novembre. “Quindi, visto che il portale Enea per la raccolta delle richieste è stato aperto il 27 ottobre, concludendo l'iter di attuazione del Superbonus, si tratta di dati riferiti a soli 20 giorni di attuazione”, ha osservato Patuanelli. Il titolare del MiSE ha anche comunicato che i tecnici asseveratori registrati al portale Enea sono 5.176.