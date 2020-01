Cambiano anche sede legale e operativa: saranno a Milano e Genova. Il nuovo nome prende spunto dal termine algoritmo, procedimento di calcolo informatico, e dal watt, unità di misura della potenza elettrica

TerniEnergia cambierà nome e sede: il Consiglio di Amministrazione della società, attiva nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza, ha infatti approvato la proposta, da sottoporre all'assemblea straordinaria degli azionisti, di modifica dello statuto societario. Prevede che la società assuma la denominazione sociale AlgoWatt spa, con sede legale a Milano.

La scelta - spiega una nota dell'azienda - si pone in continuità con le recenti operazioni straordinarie avviate e, in particolare, con la fusione per incorporazione di Softeco Sismat Srl in TerniEnergia e con l'implementazione del piano di risanamento e rilancio del gruppo. Il cda ha, pertanto, ritenuto “determinante riconsiderare l'identità e il posizionamento strategico aziendale per favorire la creazione di valore per tutti gli stakeholders”. “Con il nome AlgoWatt, crasi del termine algoritmo, procedimento di calcolo informatico, e del watt, unità di misura della potenza elettrica - si legge nella nota -, si identifica un system integrator, dotato anche di forti competenze di sviluppo software, focalizzato sul GreenTech e quindi operativo nel settore tecnologico e digitale”.

Secondo la stessa azienda, “il trasferimento della sede legale a Milano avrà, allo stesso tempo, un impatto sia funzionale sia qualificante, segnalando la volontà della società di rafforzare la prossimità con gli investitori, il coinvolgimento nel mercato nazionale e di accrescere le opportunità di business in Italia, ponendo le basi per la più ampia crescita aziendale a livello internazionale”.

La società avrà la sua principale sede operativa a Genova, dove è localizzato il nucleo centrale delle attività digitali, nonché filiali a Roma, Napoli, Catania, Lecce e Narni.