L’ultima edizione del report 2020 rivela che gli investimenti in nuovi edifici, attrezzature e veicoli ad alta efficienza energetica dovrebbero diminuire

Dal 2015 in tutto il mondo i miglioramenti in termini di efficienza energetica sono in calo e la crisi derivante dal Covid-19 ha anche accentuato questa tendenza. A causa della crisi e dei continui bassi prezzi dell'energia, l'intensità energetica dovrebbe migliorare solo dello 0,8% nel 2020. Lo rileva l’ultima edizione del report Efficienza energetica 2020, l’aggiornamento annuale in materia di AIE, l’agenzia internazionale dell’energia.

Questo dato – si legge nel rapporto – è ben al di sotto del livello necessario per raggiungere gli obiettivi globali di clima e sostenibilità. È particolarmente preoccupante, perché l'efficienza energetica fornisce oltre il 40% della riduzione delle emissioni di gas serra legate all'energia nei prossimi 20 anni nello scenario di sviluppo sostenibile dell'AIE, che mostra come mettere il mondo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi internazionali in materia di clima ed energia in toto.



Lo stop della pandemia

Gli investimenti in nuovi edifici, attrezzature e veicoli ad alta efficienza energetica dovrebbero diminuire nel 2020, poiché la crescita economica si riduce di circa il 4,6% e l'incertezza sul reddito influisce sul processo decisionale dei consumatori e delle imprese. Le vendite di auto nuove dovrebbero diminuire di oltre il 10% dal 2019, mantenendo lo stock complessivo di veicoli più vecchio e meno efficiente, sebbene la quota di veicoli elettrici nelle vendite di auto nuove dovrebbe crescere al 3,2%, dal 2,5% nel 2019. Nell'industria e negli edifici commerciali, i prezzi energetici più bassi hanno prolungato i periodi di rimborso per le misure chiave di efficienza energetica dal 10% al 40%, il che riduce la loro attrattiva rispetto ad altri investimenti.



Il futuro dell’industria

Le condizioni attuali suggeriscono che è probabile che l'industria diventi più ad alta intensità energetica, poiché una quota maggiore di produzione è rivendicata dalle industrie ad alta intensità energetica a monte. Ad esempio, in Europa e negli Stati Uniti la produzione automobilistica, un processo di produzione a minore intensità energetica, è stata inferiore del 30% su base annua nella prima metà del 2020, mentre la produzione di metalli di base - un settore ad alta intensità energetica circa il 15% in meno. È probabile che l'incertezza sulle entrate future induca le imprese a ridefinire le priorità degli investimenti, con la spesa per misure di efficienza che subiscono pressioni poiché i prezzi dell'energia rimangono bassi. Senza sforzi concertati per rafforzare l'efficienza, l'intensità energetica nell'industria potrebbe aumentare. I miglioramenti dell'efficienza tecnica in alcuni mercati sono stati ritardati poiché i blocchi e le distanze fisiche limitano l'accesso fisico ai locali da parte degli imprenditori edili.



Edilizia ed elettrodomestici

L'incertezza economica potrebbe ritardare ulteriormente gli investimenti nel settore degli edifici, con proiezioni di crescita futura per materiali come il vetro ad alta efficienza energetica stimata in calo del 6% rispetto alle proiezioni pre-pandemiche. In alcuni mercati, tuttavia, sono in aumento le ristrutturazioni fai-da-te, che potrebbero aumentare l'efficienza tecnica degli edifici residenziali nel breve periodo. In Australia, ad esempio, le vendite di materiali isolanti sono aumentate dal 20% al 40% nella prima metà del 2020 rispetto all'anno precedente.

Un dato incoraggiante per i miglioramenti in termini di efficienza tecnica arriva dal sottosettore degli elettrodomestici. I dati fino alla fine del terzo trimestre del 2020 indicano che la crisi del Covid-19 ha aumentato l'interesse delle famiglie per l'acquisto di nuovi elettrodomestici, con almeno alcuni elettrodomestici che sostituiscono i modelli più vecchi e inefficienti. Dall'inizio della pandemia, gli indici di ricerca degli acquisti online sono aumentati dal 20% al 40% per molti tipi di elettrodomestici in tutto il mondo, il che indica che le vendite di elettrodomestici potrebbero essere superiori al solito. Se queste tendenze venissero confermate, aumenterebbero l'efficienza tecnica dello stock globale di elettrodomestici.